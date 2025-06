il rozzano under 18 riscrive la storia i primi lombardi con lo scudetto

Il Rozzano Under 18 scrive una pagina indimenticabile della storia sportiva italiana, conquistando il primo scudetto per un club lombardo in assoluto. Una vittoria frutto di determinazione, talento e una strategia vincente, che ha portato la squadra dall’entusiasmo regionale al trionfo nazionale in soli 20 giorni. Questa cavalcata straordinaria dimostra che con passione e impegno, nulla è impossibile. E se questa avventura continua, il meglio deve ancora venire.

ROZZANO (Milano) Nessuno sopra il Rozzano Calcio. Né in Lombardia, né nel resto del Paese. L’Under 18 della società biancoverde - guidata dal presidente Marco Capitelli - in soli 20 giorni ha conquistato l’intera Italia, vincendo prima il titolo Regionale e poi lo Scudetto. E se si unisce a questi successi il primo posto ottenuto nel girone della prima fase di campionato, ecco materializzarsi un perfetto triplete. Una cavalcata straordinaria che suggella la forza di un gruppo già in grado di imporsi in Lombardia lo scorso anno. Ma stavolta il Rozzano Under 18 ha compiuto un passo in più e si è preso il tricolore, superando corazzate come il Lucento e il Cittadella Vis Modena, quest’ultima battuta 4-1 in finale sul campo neutro di Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net