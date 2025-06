Il ritorno dell’Onda Cianchino e Oriolu volano

Il ritorno dell’Onda Cianchino e Oriolu Volano segna un capitolo indimenticabile nella storia delle Contrade. Gli anni Novanta, spesso sottovalutati per la mancanza di protagonisti assoluti, conservano invece momenti memorabili, come la vittoria di Oriolu de Zamaglia nel 1995 con Salvatore Ladu, detto Cianchino. Questa corsa è ricordata non solo per l’emozione sportiva, ma anche per le dinamiche che l’hanno resa unica e coinvolgente. È la dimostrazione che ogni edizione può riservare sorprese e grandi narrazioni

La metà degli anni Novanta non ha visto cavalli che hanno spiccato come assoluti protagonisti: ma sicuramente fra i nomi da ricordare c'è Oriolu de Zamaglia, che vince il 2 luglio 1995 con Salvatore Ladu detto Cianchino per la Contrada Capitana dell'Onda. Per questa Carriera, importante fu il fatto che il Nicchio, che aveva avuto in sorte Delfort Song, per un infortunio dovette rinunciare a correre il 2 luglio. Ricordiamo la dinamica della corsa: parte benissimo la Tartuca, ma il primo San Martino chiude di fatto questo Palio, con l'Onda che prende la testa e vi resterà per tutti e tre giri. All'arrivo dietro all'Onda ecco la Pantera, con La Fanfara e il Pesse: continua così la sfida fra questi due fantini.

