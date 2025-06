Il ritorno del morbillo in Italia non è solo una questione sanitaria

Il ritorno del morbillo in Italia non è solo una questione di salute pubblica, ma un vero e proprio campanello d’allarme per l’intera società. Un richiamo a responsabilità condivise, fiducia nelle scienza e memoria collettiva. I dati del 2023, con appena 44 casi notificati, nascondono segnali di un problema più profondo che, se ignorato, potrebbe tornare a minacciare la nostra sicurezza. È il momento di agire, prima che sia troppo tardi.

E no, non è solo una questione di virologi, pediatri o operatori sanitari: è un campanello d'allarme che riguarda ciascuno di noi, perché ci parla di responsabilità, di fiducia nelle istituzioni scientifiche e di una memoria collettiva troppo corta. Si tratta di un'impennata che sorprende solo chi non guarda i dati. Nel 2023 i casi notificati erano appena 44. Un numero che, a volerla dire tutta, era già il segnale di qualcosa che covava sotto traccia. Poi, nel 2024, l'esplosione: +2.275% in dodici mesi. E se pensi che possa essere un'anomalia italiana, ti sbagli. L'aumento si riflette in tutta Europa e segue il calo generalizzato della copertura vaccinale registrato durante e dopo la pandemia da COVID-19.

