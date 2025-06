Il ritorno dei glitter per il corpo direttamente dagli anni Duemila

Il ritorno dei glitter per il corpo dagli anni Duemila sta conquistando il mondo della bellezza, portando un tocco di nostalgia e brillantezza alle nuove generazioni. Perfetti per esaltare la pelle abbronzata e catturare sguardi, questi trend Y2K uniscono passato e presente con stile e audacia. La scena beauty si illumina di nuove possibilità: preparatevi a brillare come mai prima d’ora!

Un altro trend Y2K conquista il mondo del beauty: i glitter per il corpo tornano a riempire scaffali e trousse, giusto in tempo per stenderli sulla pelle abbronzata e baciata dal sole e risplendere. Glitter corpo, il trend Y2K che conquista la Gen Z. È un ritorno nostalgico che parla direttamente ai cuori dei millennial cresciuti a cavallo tra gli Anni 90 e i primi Duemila, ma conquista anche la Gen Z, sempre alla ricerca di tocchi originali per distinguersi. GUARDA LE FOTO I migliori smalti glitterati e metallizzati per una manicure brillante. Prodotti beauty irrinunciabili per ogni millennial che si rispetti, i glitter per il corpo nel 2025 diventano il perfetto complemento per il look estivo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il ritorno dei glitter per il corpo, direttamente dagli anni Duemila

In questa notizia si parla di: glitter - corpo - ritorno - direttamente

L'inatteso ritorno dei brillantini sui denti e come portarli senza rovinare il sorriso.

Make up shiny: glitter & co per corpo e viso | Cosmopolitan - Glitter e brillantini per corpo, capelli, viso e outfit: ecco come indossarli e quali scegliere. Lo riporta cosmopolitan.com

Il ritorno delle unghie effetto diamante, la nail art di tendenza di fine 2024 - MSN - Il cosiddetto effetto diamante, per esempio, rappresenta una delle tendenze più apprezzate nella ... Riporta msn.com