Il Risiko per conquistare il Salento | come funziona Rosica il gioco da tavolo leccese

Durante la pandemia, l’idea di trasformare il classico Risiko in una sfida salentina ha preso vita: nasce così Rosica, il gioco da tavolo che trasporta i giocatori tra le torri di Lecce, Copertino e Otranto, offrendo un'avventura strategica tutta pugliese. Un modo coinvolgente per rivivere le battaglie storiche del Salento, unendo divertimento e cultura locale. Sei pronto a conquistare il territorio e diventare il sovrano di questa terra affascinante?

Conquistare Copertino o Otranto, espugnare le torri salentine. Il Risiko, versione italiana dell'americano Risk, in chiave salentina: Rosica. Il progetto nasce durante la pandemia, chiusi in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il Risiko per conquistare il Salento: come funziona Rosica, il gioco da tavolo leccese

In questa notizia si parla di: risiko - conquistare - rosica - salento

Risiko, chi non risica non rosica - Il Fatto Quotidiano - Risiko, chi non risica non rosica Vogliamo tutto, ma proprio tutto L’emulazione dei grandi conquistatori del passato esprime tutta la sua forza sul planisfero di uno dei ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Quirinale: quel risiko che rosica - Linkiesta.it - il Risiko del Quirinale non sta rispondendo alle sfide che attendono il paese: servirebbe uno scatto di responsabilità dei leader. Lo riporta linkiesta.it