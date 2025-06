Il restyling inizia con Ahanor e Sulemana | l’Atalanta rifà la corsia di sinistra

ultimi acquisti e dalle strategie mirate del club, che si sta preparando a una nuova fase di rinforzi e rinnovamento. L’attenzione dell’Atalanta si concentra quindi sulla creazione di una difesa più solida e versatile, con l’obiettivo di consolidare i propri punti di forza e affrontare al meglio la stagione in arrivo.

Se il mercato è solito lanciare degli indizi piuttosto chiari sulla direzione che una squadra sta prendendo, le prime manovre, sia in entrata che in uscita, dell' Atalanta suggeriscono uno scenario abbastanza chiaro: la priorità del club nerazzurro è stata infatti quella di puntellare la corsia di sinistra in dotazione a Ivan Juric. La cessione di Matteo Ruggeri, ormai prossimo a diventare un giocatore dell'Atletico Madrid, è stata colmata dagli innesti, in attesa delle ufficialità, di Honest Ahanor dal Genoa e di Kamaldeen Sulemana dal Southampton, ovvero i primi due colpi estivi del nuovo corso atalantino.

