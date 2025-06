Il regista Marconi | Ho girato il mondo ma questa terra è casa Credo nei giovani

Saverio Marconi, rinomato regista e figura di spicco nel panorama teatrale italiano, ha viaggiato oltre i confini per arricchire il suo bagaglio artistico, ma la sua vera casa è Tolentino, la "piccola Broadway". Con un cuore rivolto ai giovani e una passione infinita per il teatro, Marconi crede fermamente nel potenziale delle nuove generazioni. La sua carriera, fatta di successi e dedizione, testimonia che è possibile...

di Lucia Gentili "Credo molto nei giovani". Saverio Marconi, stimato attore e regista, padre e direttore artistico della Compagnia della Rancia e punto di riferimento del musical in Italia, è sempre rimasto a "casa", Tolentino, "la piccola Broadway". All'esordio, nel settembre 1970, seguirono molte esperienze come attore di teatro, radio e tv, e sul grande schermo come protagonista, diretto da Gillo Pontecorvo, Luigi Comencini, Pasquale Squitieri e i fratelli Paolo e Vittorio Taviani. È proprio con loro che nel 1977, nel ruolo di Gavino Ledda in "Padre Padrone" (Palma d'Oro a Cannes), vinse il Nastro d'Argento come miglior attore esordiente ricevendo anche una candidatura ai Bafta 1978.

