Il ' Raviolo girasole' conquista la giuria | il Premio Marietta 2025 a Luisa Peduli

Il raviolo girasole di Luisa Peduli ha conquistato la giuria, aggiudicandosi il prestigioso Premio Marietta 2025 durante la 29ª Festa Artusiana. Questa cerimonia celebra l’eccellenza della cucina casalinga italiana, rivisitata con passione e creatività. Un riconoscimento speciale che premia il talento dei non professionisti nel preservare e valorizzare le tradizioni culinarie del nostro paese, dimostrando che l’amore per la buona tavola può essere un autentico capolavoro.

Nell’ambito della 29esima edizione della Festa Artusiana, si è svolta domenica sera la cerimonia di conferimento del Premio Marietta 2025, il riconoscimento riservato a cuoche e cuochi non professionisti che celebrano la cucina domestica italiana ispirata ai principi di Pellegrino Artusi. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: premio - marietta - raviolo - girasole

Il 'Raviolo girasole' conquista la giuria: il Premio Marietta 2025 a Luisa Peduli.

Italy Food Awards, premio speciale per il pastificio “Il Girasole gluten free” di Oristano - Per il secondo anno consecutivo il pastificio “Il Girasole Gluten Free” di Oristano capitanato dalla titolare Francesca Spanu ha ricevuto il premio speciale per la categoria e si conferma una ... Riporta unionesarda.it

Un riconoscimento ai creatori del premio «Girasole d’oro» - Bella , simpatica e anche commovente serata al «Vecchio 800» di Pozzolengo, il locale del «Girasole d’oro», l’ormai famoso premio che da vent’anni viene assegnato a un personaggio del mondo dello ... Lo riporta gardanotizie.it