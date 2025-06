Il rapporto con i lavoratori migrati e a rischio sfruttamento

Il 2 luglio, alle 9 nell’auditorium, si apre una giornata di formazione sindacale dedicata al rapporto tra la Cgil e i lavoratori migranti. Un’occasione importante per approfondire le strategie di tutela e contrasto allo sfruttamento, promuovendo un ambiente di lavoro più giusto e inclusivo. La partecipazione e il confronto sono fondamentali per rafforzare il nostro impegno a difesa dei diritti di chi rischia di essere invisibile o sfruttato.

