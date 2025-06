Il rapporto con i lavoratori migranti e un rischio sfruttamento

Il rapporto tra i lavoratori migranti e il rischio di sfruttamento rappresenta una sfida cruciale per la tutela dei diritti umani e del lavoro. La Cgil organizza un corso di formazione a Arezzo, il 2 luglio, per approfondire le strategie di tutela e rafforzare la solidarietà sindacale. Un’occasione essenziale per sensibilizzare e agire contro ogni forma di abuso sul lavoro, perché nessuno deve rimanere invisibile o senza protezione.

ARezzo, 30 giugno 2025 – Il rapporto con i lavoratori migranti ea rischio sfruttamento Corso di formazione Cgil il 2 luglio nella sede aretina 2 luglio. Una giornata di formazione sindacale dedicata al rapporto della Cgil con i lavoratrici migranti e, in particolare, con quelli che sono vittime, o potenzialmente tali, di sfruttamento lavorativo. L'iniziativa, che si terrà con inizio alle ore 9 di mercoledì 2 luglio, nell'auditorium Buozzi della Cgil in via Monte Cervino, è promossa dalla Cgil Toscana, da quella aretina e dall'agenzia formativa Smile. Quattro gli obiettivi principali della giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il rapporto con i lavoratori migranti e un rischio sfruttamento

