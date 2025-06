Il punto In tre ai quarti con 90’ di anticipo

Una giornata di sorprese e emozioni nel calcio dilettantistico: Prati Baiso, Spqm Montecavolo e Castelnovo Capitale staccano il pass per i quarti con un anticipo da record, mentre la Borzanese sorprende tutti infliggendo la prima sconfitta al Cavola e rivoluzionando lo scenario del girone D. Nel frattempo, il Felina vola alto battendo i campioni del Villa, portando a tre le squadre in corsa per i prossimi spareggi. La passione si infiamma, e il racconto continua...

Prati Baiso, Spqm Montecavolo e Castelnovo Capitale staccano il pass per i quarti Dilettanti con 90' di anticipo. Golpe della Borzanese che infligge i primi gol e il primo ko al Cavola detronizzandolo dallo scettro dell'anomalo girone D che tornerà in campo già mercoledì col primo round degli spareggi per assegnare i due pass. Impresa del Felina che batte a domicilio i campioni del Villa, e ora sarà volata a tre con l'irriducibile Cervarezza, corsaro sul Castellarano, per l'accesso ai quarti. Dieci punti in 7 giorni per la Querciolese che balza in seconda piazza e si giocherà tutto nella sfida col già qualificato Castelnovo Capitale.

