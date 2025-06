Il progetto per Fontana Tancredi vince il bando di Fondazione Puglia

Il progetto per la Fontana Tancredi trionfa nel Bando 2025 della Fondazione Puglia, portando Brindisi a un passo dal tornare a splendere. La vittoria rappresenta un riconoscimento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città . "È un importante traguardo per la città e per il suo patrimonio storico-artistico", ha commentato l'assessore Cosimo Elmo. Con questo successo, si apre una nuova fase di rinnovamento e tutela culturale per Brindisi.

BRINDISI - La Fontana Tancredi tornerà a splendere: Brindisi al primo posto nel Bando 2025 della Fondazione Puglia. "È un importante traguardo per la città e per il suo patrimonio storico-artistico - ha detto l'assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo - Il progetto di restauro della Fontana.

