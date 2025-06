il progetto dimenticato recupero della cinta muraria lavori mai messi in agenda

Il recupero della cinta muraria di Cesena, un patrimonio storico di circa 3.500 metri, resta ancora un progetto irrisolto e dimenticato, non inserito in alcuna agenda. Nonostante la possibilità di ottenere fondi milionari dal PNRR, il sogno di restaurare questa preziosa testimonianza del passato sembra ancora lontano. La domanda è: riusciremo a trasformare questa visione in realtà, valorizzando il nostro patrimonio e restituendo alla città il suo splendore?

Ci sarebbe voluta la manna dal cielo del Pnrr, dispensatore di fondi milionari, per rispondere alle esigenze del progetto di recupero complessivo della cinta muraria di Cesena che abbisogna di venti milioni a star stretti. Il perimetro delle mura √® lungo grosso modo 3.500 metri. Sono in accettabili condizioni nel tratto lungo viale Carducci e via Gaspare Finali, mentre versano in uno stato di pi√Ļ o meno grave incuria e degrado in altre zone, come via Padre Vicinio da Sarsina o dei giardini Serravalle. Tutto sarebbe pronto per procedere con le migliorie, a livello di studi preliminari, ma mancano i soldi ed √® impensabile che il Comune di Cesena possa inserire una spesa di quella portata nel piano degli investimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it