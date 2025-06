Il profumo di Paduli a San Pietro | gli infioratori di nuovo protagonisti a Roma

Il profumo di Paduli avvolge ancora una volta la storica infiorata di San Pietro, riportando alla ribalta gli infioratori di questo piccolo ma prezioso paese. Per il secondo anno consecutivo, il gruppo padulese si distingue tra le eccellenze nazionali dell’arte floreale, contribuendo a rendere indimenticabile questa prestigiosa manifestazione nel cuore di Roma. La presenza del gruppo padulese rappresenta un ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Per il secondo anno consecutivo, il gruppo infioratori di Paduli ha preso parte alla storica infiorata di Piazza San Pietro, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale. Un’occasione unica che ha visto riunite le realtà più rappresentative dell’arte dell’infiorata lungo il suggestivo sagrato della basilica e via della Conciliazione, nel cuore di Roma. La presenza del gruppo padulese rappresenta un grande motivo di orgoglio per l’intera comunità sannita, che ancora una volta ha saputo farsi notare per la bellezza, la precisione e la passione con cui realizza le proprie composizioni floreali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it