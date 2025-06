Il post Intagram l' annuncio misterioso l' inizio dell' incubo Così Anna si è rovinata la vita

Anna, una giovane di 30 anni in cerca di un modo per integrare il suo stipendio part-time, ha deciso di rispondere a un semplice annuncio online. Quello che sembrava un'opportunità senza rischi si è trasformato in un incubo, rovinandole la vita. Ma cosa nascondeva davvero quell'“impiego?” Scopriamolo insieme e come una scelta apparentemente innocua può cambiare tutto.

Cercava un lavoro che le permettesse di integrare il suo stipendio part time e ha risposto a un annuncio. Le sembrava di non aver nulla da perdere e piuttosto che restare con le mani in mano ha pensato di accettare quell'offerta che proponeva "un semplice impiego online". In realtĂ per una 30enne. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il post Intagram, l'annuncio misterioso, l'inizio dell'incubo. Così Anna si è rovinata la vita

