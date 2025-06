Il post Instagram l' annuncio misterioso l' inizio dell' incubo Così Anna si è rovinata la vita

Anna, una giovane di 30 anni in cerca di un’opportunità, ha deciso di rispondere a un annuncio online promettente. Quello che sembrava un semplice lavoro a tempo parziale si è rivelato l’inizio di un incubo che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Spinta dalla voglia di migliorare la situazione economica, mai avrebbe immaginato cosa le avrebbe riservato quella decisione. E così, il suo percorso si è trasformato in qualcosa di ben più oscuro…

Cercava un lavoro che le permettesse di integrare il suo stipendio part time e ha risposto a un annuncio. Le sembrava di non aver nulla da perdere e piuttosto che restare con le mani in mano ha pensato di accettare quell'offerta che proponeva "un semplice impiego online". In realtà per una 30enne. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

