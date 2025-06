Il portiere parla straniero Chichizola è il quinto

Leandro Chichizola, 35 anni, è il quinto portiere straniero del Modena, portando con sé un bagaglio di esperienza internazionale e italiana. Cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha trascorso gran parte della carriera nel nostro campionato, vestendo le maglie di Perugia, Parma e Spezia. La sua presenza arricchisce il reparto portieri, ma il suo percorso storico nel club ha radici profonde e sorprendenti. Ora, il suo ruolo si fa ancora più interessante, aggiungendo un capitolo nuovo alla sua avventura gialloblù.

L’argentino Leandro Chichizola, 35 anni, è il quinto portiere straniero del Modena. Scuola River Plate, ha trascorso la maggior parte della carriera in Italia, con Perugia, Parma e Spezia in due riprese. Il primo straniero è stato un portiere fantasma, in quanto non si è mai visto all’opera. Era il 2002-03, i gialloblù militavano in A e fra i pali avevano Ballotta, 39 anni, e Zancopé, 32. Il direttore sportivo Tosi, pensando al futuro, nel gennaio 2003 ingaggiava il 24enne danese Rune Pedersen, in scadenza di contratto con il Copenaghen, già nazionale Under 21 e dalle ottime referenze, essendo risultato il secondo miglior portiere della ’Superligaen’ in un sondaggio fra gli allenatori indetto dal settimanale ’Tips Bladet’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it