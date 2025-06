Il Polo Nazionale della dimensione Subacquea | ruolo funzioni ed obiettivi

Il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea si presenta come un innovativo esempio di sinergia tra pubblico e privato, puntando a valorizzare le eccellenze italiane in questo affascinante settore. Durante il recente workshop a Taranto, numerose aziende e relatori di alto profilo hanno condiviso visioni e obiettivi, sottolineando l'importanza di un sistema integrato capace di promuovere sviluppo, innovazione e sostenibilitĂ . Scopriamo come questa iniziativa possa rivoluzionare il panorama subacqueo nazionale.

Il Polo si configura come un inedito e virtuoso modello di "Sistema Paese", finalizzato ad aggregare le eccellenze nazionali – pubbliche e private? operanti a qualsivoglia titolo nel segmento dell'innovazione tecnologica subacquea, siano esse istituzioni, grande impresa, PMI, start-up, mondo accademico e centri di ricerca. Nasce con la legge di bilancio 2023 ed è un organismo interministeriale: è stato infatti istituito con Decreto del Ministro della Difesa, firmato anche dal Ministro dell'Università e della Ricerca e dal Ministro per l'impresa e il Made in Italy, ad ottobre del 2023.

