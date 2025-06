il playstation store ha aumentato i prezzi dei giochi in un paese alimentando il malumore dei fan

Il Sony PlayStation Store ha innescato l'irritazione dei fan brasiliani con un improvviso aumento dei prezzi dei giochi digitali, anticipando i rincari previsti per ottobre. Questa decisione, che coinvolge un ampio catalogo di titoli, ha generato malcontento tra gli appassionati, già delusi dal fatto di dover affrontare maggiori spese per i loro giochi preferiti. Tra i giochi colpiti...

Il malcontento cresce in Brasile tra gli appassionati PlayStation: Sony ha aumentato i prezzi dei giochi digitali su PlayStation Store, anticipando la tabella di marcia inizialmente fissata per ottobre, con l’uscita di Ghost of Yotei. La modifica ha colto tutti di sorpresa e ha coinvolto un ampio catalogo di titoli, dai blockbuster in prenotazione ai classici della generazione precedente, con rincari anche consistenti. Tra i giochi colpiti dall’aumento  ci sono Death Stranding 2: On the Beach, passato da R$349,90 a R$399,90, e The Outer Worlds 2, che ora costa R$455,90. Anche titoli più datati come Demon’s Souls, Sekiro: Shadows Die Twice e The Last of Us Part I hanno subito aumenti tra i R$40 e R$100. 🔗 Leggi su Game-experience.it