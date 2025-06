Il piano della Fondazione Carima | Solidarietà sanità e cultura Due milioni l’anno al territorio

Il piano della Fondazione Carima, con un investimento di 2 milioni di euro all’anno, mira a rafforzare il tessuto sociale, sanitario e culturale della provincia di Macerata. Un impegno trentennale che testimonia la dedizione verso la crescita sostenibile e il benessere della comunità, con particolare attenzione ai più vulnerabili e al volontariato. A illustrare questa visione è il presidente Francesco Sabatucci, che sottolinea l’importanza di continuare a investire nel nostro territorio.

"La Fondazione Carima è un ente non profit che opera per promuovere lo sviluppo sociale ed economico della provincia di Macerata e il benessere della sua comunità. Da oltre 30 anni la Fondazione contribuisce a sostenere progetti sociali, sanitari, educativi e culturali in grado di migliorare la qualità della vita di tutti, con un'attenzione particolare ai più deboli e al mondo del volontariato". A parlare è il suo presidente, Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, che illustra anche i progetti in cantiere. Presidente, qual è l'obiettivo della Fondazione Carima? "Cerchiamo di accrescere la nostra capacità di intercettare le iniziative e i progetti che possono sovvenire alle tante fragilità delle persone e del territorio, cercando di essere vicini a quei soggetti (persone e istituzioni) che fanno più fatica a tradurre in azioni concrete i buoni propositi di pubblica utilità.