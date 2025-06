Il pianista jazz di fama internazionale Danilo Rea a Musica sotto la Torre

prossima tappa promette emozioni indimenticabili con il talento del celebre pianista jazz Danilo Rea. Prepariamoci a lasciarci trasportare dalle sue note coinvolgenti sotto lo scenario magico del Chiostro, un’occasione unica per vivere la musica in uno degli angoli più suggestivi di Pisa. La serata si preannuncia come un viaggio sensoriale che saprà conquistare ogni appassionato.

Pisa, 30 giugno 2025 – Prosegue con entusiasmo e partecipazione la XVI edizione di "Musica sotto la Torre", la rassegna che unisce la grande musica d'autore a un luogo simbolo del patrimonio artistico italiano: il Chiostro del Museo dell'Opera del Duomo di Pisa. Dopo l'incanto della serata inaugurale con una splendida Simona Molinari - immersa in una calda e piacevole atmosfera estiva, tra le luci e l'eleganza della Torre illuminata - la manifestazione conferma l'interesse e l'affetto del pubblico, rafforzando il suo ruolo di appuntamento culturale atteso e riconosciuto a livello cittadino e non solo.

