Il petrolio chiude in calo a New York a 65,11 dollari

Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,63% a 65,11 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio chiude in calo a New York a 65,11 dollari

In questa notizia si parla di: petrolio - chiude - calo - newyork

Piazza Affari chiude debole (-0,27%): giù le auto, corre petrolio - Piazza Affari chiude in modalità cauta, rispecchiando un clima di incertezza che aleggia sulle Borse europee.

Translate postIl petrolio in calo a New York a 66,22 dollari. Quotazioni perdono il 3,44% #ANSA Vai su X

Ecco le informazioni aggiornate al 26 giugno 2025 sui prezzi della benzina in Sardegna e sulle quotazioni del petrolio: Prezzo medio regionale della benzina in Sardegna Secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il prezz Vai su Facebook

Il petrolio chiude in calo a New York a 65,11 dollari; Il petrolio chiude in calo a New York a 65,11 dollari; Il petrolio chiude in forte calo a New York, -6,04%.

Il petrolio chiude in calo a New York a 65,11 dollari - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,63% a 65,11 dollari al barile. Secondo quotidiano.net

Il petrolio chiude in forte calo a New York, -6,04% - Il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 6,04% a 64,37 dollari al barile. Da quotidiano.net