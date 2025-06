Il percorso misto fra strada e trail per un totale di circa otto chilometri La ’Sagra Campagnola’ di Sammontana Grande successo per la gara con 162 podisti

Unisciti anche tu all’entusiasmante 21ª edizione del Trofeo ‘Sagra Campagnola’ di Sammontana, un evento che ha conquistato i cuori di 162 podisti! Attraversando le suggestive zone di Montelupo Fiorentino, il percorso misto tra strada e trail di circa otto chilometri mette alla prova resistenza e passione degli atleti. Un’esperienza unica di sport, natura e tradizione che non vediamo l’ora di ripetere!

Grande successo per la 21esima edizione del Trofeo ’Sagra Campagnola’ di Sammontana. La gara podistica ha attraversato le panoramiche zone della frazione di Montelupo Fiorentino con un percorso misto fra strada e trail caratterizzato da una partenza fra discesa e falso piano, poi una impegnativa salita con un notevole dislivello seguita da una discesa di accompagnamento, altra discesa da affrontare con cautela accanto all’ex lago e arrivo in leggera salita vicino alla fattoria, per un totale di circa 8 km. Erano ben 162 i partecipanti, numero ben più alto dello scorso anno quando furono 130 i podisti, fra partecipanti alla competitiva, non competitiva e ludico motoria, attratti anche dal bel pacco gara e dai ricchi e numerosi premi per i classificati di tutte le categorie in parte offerti da generosi sponsor locali operanti nel settore ceramica, vetro e vino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net