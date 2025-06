il pasticcio del concorsone a roma graduatorie fantasma e custodi secchioni

Il caos del concorsone a Roma svela ancora una volta le contraddizioni di un sistema che sembra traballare tra graduatorie fantasma e custodi secchioni. Con 808 posti a tempo indeterminato, le prove preselettive hanno acceso speranze e tensioni, ma l'inaspettata introduzione di un punteggio minimo ha generato confusione tra i candidati esclusi. È il simbolo di un meccanismo che necessita di una profonda revisione per garantire trasparenza e merito.

Non c'è concorso pubblico che si svolga nella Capitale senza lo spettro dei ricorsi di massa e non fa eccezione quello che è appena iniziato, per 808 posti a tempo indeterminato, per cui si sono concluse la scorsa settimana le prove preselettive alla Fiera di Roma. Ad agitare i candidati esclusi è la comparsa inaspettata - perché comunicata dopo lo svolgimento della prima prova e assente nel bando - di un punteggio minimo da centrare per passare i quiz. Oltretutto la soglia non è uguale per tutti: per alcuni profili infatti è piuttosto bassa (sono bastati 16 punti su 30, ad esempio, per i funzionari tecnici) mentre per altri il margine d'errore è stato azzerato. 🔗 Leggi su Iltempo.it