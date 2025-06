il passaggio della campana e i premi

Venerdì 20 giugno, a Villa Daria, si è svolta la suggestiva serata di Passaggio della Campana del Lions Club Lucca Le Mura, un momento di grande emozione e riconoscimento. Alla presenza di soci, ospiti illustri e autorità, si è celebrato il nuovo inizio per l’annata 2024-2025, consegnando premi e riconoscimenti speciali. Un evento che rafforza il legame tra i membri e la comunità, segnando un nuovo capitolo di impegno e solidarietà.

Si è svolta venerdì 20 giugno a Villa Daria a San Martino in Freddana la serata conclusiva dell’annata 2024-2025, denominata Passaggio della Campana, del Lions Club Lucca Le Mura. La serata ha visto la presenza di numerosi soci e di molti ospiti illustri come il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili, la vice presidente Maria Pia Mencacci, gli ex presidenti Arturo Lattanzi e Marcello Bertocchini e l’assessore al Comune Moreno Bruni. Prima della conviviale è stato assegnato il Melvin Jones Fellow. Il prestigioso riconoscimento è andato a Marcello Bertocchini per il suo operato durante gli otto anni di presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it