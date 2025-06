Il Papa sconcerta l' uso della fame come arma di guerra

Il Papa Leone XIV denuncia con forza l'orribile uso della fame come arma di guerra, un atto che colpisce le vittime più deboli e compromette la pace globale. In un messaggio alla Fao, egli sottolinea come le reti di approvvigionamento e le vie di comunicazione siano i primi bersagli nei conflitti odierni. È tempo che il mondo stabilisca limiti chiari e condivisi per fermare questi abusi ignobili, affinché la dignità umana possa essere preservata e tutelata ovunque.

"Oggi assistiamo, sgomenti, all'uso iniquo della fame come arma di guerra. Affamare una popolazione è un modo molto economico per fare la guerra". Lo afferma Papa Leone XIV in un messaggio alla Fao sottolineando che "in questi tipi di conflitti, i primi obiettivi militari diventano le reti di approvvigionamento idrico e le vie di comunicazione ". "E' tempo che il mondo adotti limiti chiari, riconoscibili e concordati per punire questi abusi e perseguire i responsabili e gli autori. Rinviare la soluzione a questa situazione devastante non aiuterà; al contrario, l'angoscia e le difficoltà dei bisognosi continueranno ad accumularsi".

