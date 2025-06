Il papà dei fratellini fantasma di 6 e 9 anni mai registrati in Italia | Non sono dei selvaggi qui avevano tutto

In un angolo nascosto delle colline piemontesi, due fratellini di 6 e 9 anni, mai registrati in Italia, sono stati trovati in condizioni sorprendenti. Frederik, padre dei piccoli, difende la loro innocenza con fermezza: "Non sono dei selvaggi". La vicenda, emersa dopo l’alluvione dello scorso aprile a Lauriano, mette in luce il dramma invisibile di tanti minori dimenticati. Ma cosa si nasconde dietro questa storia?

"Non sono dei selvaggi". A parlare è Frederik, il 54enne olandese padre dei due fratellini "fantasma" di 6 e 9 anni trovati dai carabinieri a Lauriano, in una cascina tra le colline in provincia di Torino. I due bambini erano stati scoperti lo scorso aprile durante l'alluvione che ha colpito la.

