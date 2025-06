Il nuovo sistema di blocco delle chiamate spam ha una data anzi due

Se sei stanco di ricevere continue chiamate spam dai call center, buona notizia: un nuovo sistema di blocco entra in azione, e ha già due date ufficiali. Partirà con il filtro per i numeri fissi, promettendo di liberarti finalmente da fastidi indesiderati. Scopri come questa innovazione cambierà il modo di gestire le telefonate indesiderate, rendendo il tuo smartphone un alleato sempre più sicuro e protetto.

Addio al telemarketing molesto dei call center, dal 19 agosto attivi i filtri anti-spam dell’Agcom - Dal 19 agosto 2025 entreranno in vigore i primi filtri sulle reti telefoniche per fermare le chiamate moleste con numeri falsi, una misura concreta e strutturata ... Lo riporta fanpage.it

Chiamate truffa con numeri italiani? Scatta il blocco automatico. Cos'è lo spoofing telefonico - Dal 19 agosto 2025 entra in vigore il primo filtro obbligatorio per fermare le chiamate spoofing con numeri fissi italiani falsificati. Da hwupgrade.it