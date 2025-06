Il nuovo libro di Massimiliano Antonucci arriva in piazza Cavallotti

Il nuovo libro di Massimiliano Antonucci approda in piazza Cavallotti, portando con sé un’onda di poesia e avventura. Mercoledì 2 luglio alle 21.15, la scena si anima con l’autore che svelerà i segreti e le emozioni racchiusi nelle sue ultime pagine. Un appuntamento imperdibile nel cuore di Pisa, all’interno della rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, che promette di incantare e coinvolgere tutti gli amanti della buona lettura.

Pisa, 30 giugno 2025 - Mercoledì 2 luglio, alle ore 21.15, in piazza Cavallotti, secondo appuntamento previsto nell’ambito della V edizione della rassegna estiva “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, organizzata dalla libreria Erasmus da Carmignani editrice e promossa dalle case editrici di Pisa, che in questa occasione si svolgerà all’insegna dell’avventura poetica. Questa volta sarà lo scrittore di versi Massimiliano Antonucci a presentare il suo nuovo libro Troverai fondi di bottiglia nei miei occhi (Felici Editore giugno 2025). L’autore verrà affiancato dallo scrittore, poeta e educatore, Alessandro Scarpellini, e dalla scrittrice Genny Sollazzi, che si presterà per l’occasione in qualità di lettrice, e insieme proveranno a rilanciare al pubblico presente in piazza l’affascinante sfida di parlare ai giorni nostri di arte e di poesia in un’epoca dominata dai logaritmi e da contenuti rapidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo libro di Massimiliano Antonucci arriva in piazza Cavallotti

In questa notizia si parla di: piazza - cavallotti - massimiliano - antonucci

'Un fiume di libri in piazza Cavallotti': tutto pronto per la rassegna estiva di editoria locale - Preparati a lasciarti trasportare da un vero e proprio fiume di libri in piazza Cavallotti! La quinta edizione della rassegna estiva di editoria locale promette incontri, scoperte e conversazioni tra autori e lettori, celebrando il talento delle case editrici indipendenti della provincia di Pisa.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL CIF DI CALCI RICEVUTO A PALAZZO CIVICO Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e la vicesindaca Valentina Ricotta hanno incontrato la nuova presidente del Cif di Calci, Fiorella Pastore, ricevuta in sala consiliar Vai su Facebook

Il nuovo libro di Massimiliano Antonucci arriva in piazza Cavallotti; “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, torna la rassegna estiva di editoria locale pisana; Un fiume di libri in piazza Cavallotti.

Il nuovo libro di Massimiliano Antonucci arriva in piazza Cavallotti - Mercoledì ci sarà la presentazione di “Troverai fondi di bottiglia nei miei occhi” alla V edizione della rassegna estiva "Un fiume di libri in piazza Cavallotti ... Segnala lanazione.it

Lavori di riqualificazione di Piazza Cavallotti: da lunedì 17 giugno fino al 16 luglio inversione di marcia di via Arrivabene nel tratto compreso tra piazza ... - Altra Mantova - Si terrà la chiusura al traffico veicolare dell'imbocco di via Marangoni da piazza Cavallotti; l'istituzione del doppio senso di circolazione, con transito riservato ai soli veicoli diretti ai passi ... Secondo altramantova.it