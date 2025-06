il noto dj rino vendemiati e la moglie marina morti nella tragedia della romea

Una tragedia colpisce profondamente la comunità di Porto Viro: il noto dj Rino Vendemiati e sua moglie Marina Passarella sono tragicamente deceduti nel grave incidente avvenuto nella Romagna. La notizia ha lasciato tutti sgomenti, unendo dolore e incredulità. Rino e Marina, due anime appassionate di musica e danza, erano amati da molti e il loro ricordo resterà vivo nei cuori di chi li ha conosciuti. La perdita lascia un vuoto incolmabile, ma anche un forte senso di solidarietà tra amici e familiari.

Porto Viro, 30 giugno 2025 – Un’intera comunità sconvolta. La notizia dell’ incidente mortale, successo nella prima mattinata di oggi nel Ravennate, è circolata velocemente, tra la grande l’incredulità e il cordoglio. Le vittime sono i coniugi Rino Vendemiati, 60 anni e Marina Passarella, 55 anni, vivevano nella località di Contarina nel Comune di Porto Viro. Una coppa molto conosciuta, uniti nella vita e anche nella passione per il ballo latino. Rino era un noto dj che partecipava a diverse serate, in tutto il Veneto e non solo, in diversi locali. In paese Rino Vendemmiati è ricordato anche per la sua attività in ambito sportivo, infatti, è stato allenatore del settore giovanili del Gsr Taglio di Donada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it