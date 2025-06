Il New York Times mette un anime soltanto al nono posto tra i miglior film del 21° secolo

Il New York Times ha appena pubblicato la sua classifica dei 100 film più influenti del XXI secolo, senza distinzioni di genere. Sorprendentemente, il primo film d'animazione ad entrare nella top ten è "La città incantata", al nono posto. Questa scelta solleva interrogativi su come l’animazione venga percepita nel panorama cinematografico contemporaneo e sulla sua capacità di competere con il cinema tradizionale. Quale sarà il ruolo dell’animazione nel futuro del grande schermo?

Il rinomato New York Times ha deciso di stilare una classifica dei 100 migliori film del XXI secolo, senza fare distinzioni tra film live-action e film tratti dalla vita reale, eppure il primo film animato che riceve una menzione nella lista, è soltanto al nono posto. Il New York Times ha pubblicato una lista dei 100 film più importanti del XXI secolo, e al nono posto - nonché primo tra i film d'animazione - spicca La città incantata. L'anime di Hayao Miyazaki, che ha segnato la storia del cinema con il suo Oscar e il suo successo globale, resta oggi un'opera degna di stare in questa classifica (anche se quasi a stento della top ten). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il New York Times mette un anime soltanto al nono posto tra i miglior film del 21° secolo

In questa notizia si parla di: film - newyork - times - nono

Il thriller premio Oscar di Bong joon-ho ha conquistato il primo posto della classifica del New York Times dei 100 migliori film dal 2000 a oggi: analizziamo i motivi di una consacrazione così clamorosa. Vai su Facebook

I cento migliori film del 21esimo secolo, secondo Hollywood - Il New York Times ha fatto votare oltre 500 tra registi, attori e autori, e il primo classificato non è americano https://ilpost.it/2025/06/27/migliori-film-21esimo-secolo-new-york-times/… via @ilpost Vai su X

Il New York Times mette un anime soltanto al nono posto tra i miglior film del 21° secolo; I 100 migliori film del XXI secolo secondo il New York Times: sorprese e grandi assenti; I 100 migliori film del 21esimo secolo secondo il New York Times: dalle sorprese in top 10 ai grandi assenti.

Il New York Times mette un anime soltanto al nono posto tra i miglior film del 21° secolo - Il New York Times ha pubblicato una lista dei 100 film più importanti del XXI secolo, e al nono posto - Come scrive msn.com

I cento migliori film del 21esimo secolo, secondo Hollywood - Il New York Times ha fatto votare oltre 500 tra registi, attori e autori, e il primo classificato non è americano ... Segnala ilpost.it