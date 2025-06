Il nemico quasi in casa Le mani della Cina sui porti sudamericani

minaccia crescente, che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici dell’America Latina. Con ogni mossa, la Cina si avvicina sempre di più alle coste del Sud America, puntando a consolidare la propria influenza strategica nella regione. È il momento per gli Stati Uniti di prestare attenzione a questa dinamica e di rafforzare le proprie alleanze nel continente, perché il futuro geopolitico dipende anche da come reagiremo a questa nuova sfida.

Nonostante le oltre settemila miglia marina di distanza, il problema per gli Stati Uniti c’è. O, almeno, ci sarà. La Cina sta mettendo le mani un poco alla volta sui principali porti del Sudamerica. Molto più di una testa di ponte, una nuova rete logistica che potrebbe consentire al Dragone, che insieme al Brasile condivide un posto nei Brics, il blocco di economie alternativo e antagonista al G7. Gli Usa non dovrebbero sottovalutare questa avanzata, è il messaggio incastonato in un report del Center for international and strategic studies (Csis). “La Cina sta rapidamente espandendo la sua influenza sui porti marittimi dell’America Latina e dei Caraibi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il nemico (quasi) in casa. Le mani della Cina sui porti sudamericani

In questa notizia si parla di: mani - cina - porti - nemico

"Base segreta nel mirino", "È guerra cognitiva". Caos sul video nelle mani della Cina - In un'era di guerra cognitiva, un video controverso sulla base militare taiwanese ha acceso i riflettori sulla manipolazione delle informazioni.

Il coltello e la lotta degli Incursori del COMSUBIN.

Le mani della Cina sui porti del mondo - Il Secolo XIX - Nel Vecchio Continente solo una decina di anni fa la Cina era assente dai porti. ilsecoloxix.it scrive

Trump all'assalto del Canale di Panama, il piano per non farlo cadere nelle mani della Cina - Le “mani sbagliate” sono quelle del nemico numero uno di The Donald, la Cina, che difatti già controlla indirettamente due dei cinque porti alle estremità degli 81,1 kilometri d’acqua che ... Come scrive affaritaliani.it