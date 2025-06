Il Napoli sbarca in alta quota con Kevin De Bruyne

verso il centro sportivo del Napoli, dove è stato accolto con entusiasmo dai tifosi e dalla dirigenza. La sua presenza promette di rivoluzionare il nostro centrocampo, portando tecnica, esperienza e leadership. Il “King Kev” ora scrive un nuovo capitolo della sua carriera in una delle squadre più ambiziose d’Italia, pronta a sfidare ogni avversario con determinazione e stile.

Il 12 giugno 2025 la SSC Napo li ha ufficialmente annunciato l'ingaggio di Kevin De Bruyne, centrocampista belga classe 1991, campione europeo e protagonista assoluto del calcio mondiale. Il sorprendente trasferimento, a parametro zero, chiude l'epoca Manchester City per il regista, che ora si prepara a diventare centrale nel progetto azzurro. In arrivo il "King Kev". Atterrato a Roma in mattinata con un jet privato, De Bruyne si è diretto subito alla clinic a Villa Stuart per le visite mediche, accolto da centinaia di tifosi entusiasti. Poco dopo, nella residenza del presidente Aurelio De Laurentiis, è arrivata la firma sul contratto: biennale con opzione per il terzo anno e un ingaggio da circa sei milioni netti a stagione più un ricco bonus alla firma.