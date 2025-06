Il Napoli saluta ufficialmente tre calciatori | l' annuncio del club azzurro

Il Napoli si prepara a un nuovo capitolo, salutando con gratitudine tre protagonisti che hanno scritto pagine indimenticabili della sua storia. Billing, Okafor e Scuffet stanno per lasciare il club, ma il loro contributo alla conquista del quarto scudetto resterà sempre nei cuori dei tifosi. Questo è il momento di ringraziarli per le emozioni regalate e di guardare avanti con entusiasmo verso le sfide future.

Il Napoli saluta ufficialmente tre calciatori che hanno contribuito alla conquista del quarto scudetto. Si tratta di Billing, Okafor e Scuffet, il cui contratto con il sodalizio azzurro scade in queste ore. Questo il comunicato del club partenopeo: "La Ssc Napoli saluta i calciatori giunti al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Gaetano saluta Napoli: ora è tutto del Cagliari "Sono cresciuto in azzurro, ma ora inizia un nuovo capitolo" Napoletano di nascita, cresciuto nel vivaio del Napoli, Gianluca Gaetano chiude ufficialmente la sua avventura con la maglia azzurra: dopo i 21 gettoni i Vai su Facebook

