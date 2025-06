il napoli saluta tre giocatori in scadenza il comunicato ufficiale

Il Napoli annuncia con rispetto e determinazione la partenza di tre giocatori in scadenza, un passo importante nel suo percorso di rinnovamento. Mentre il mercato estivo si anima di trattative e strategie, la società si prepara a salutare quei talenti che non faranno più parte del progetto, come Rafa Marin, ormai vicino al Villarreal. Un arrivederci, quindi, ai protagonisti di questa stagione, pronti a nuove sfide altrove.

