Il Napoli insiste per Beukema | la risposta del Bologna è chiara

Il calciomercato del Napoli si infiamma, con il club azzurro deciso a rinforzare la rosa di Antonio Conte. Dopo aver già chiuso con Marianucci, De Bruyne e quasi con Noa Lang, l’attenzione si concentra su Beukema, con il Bologna che ribadisce la propria posizione. La battaglia tra i club continua: chi avrà la meglio in questa sfida di mercato? Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa intrigante trattativa.

Il club azzurro non vuole mollare la presa sul difensore olandese: i rossoblù però non cambieranno idea sulla trattativa. Prosegue il calciomercato del Napoli. La dirigenza azzurra è continuamente al lavoro per cercare di rinforzare il più possibile la rosa di Antonio Conte. Dopo aver ufficializzato Marianucci e De Bruyne, il club è pronto a chiudere la trattativa per Noa Lang: l'accordo con il PSV per l'attaccante è ormai ad un passo. Nel frattempo arrivano degli aggiornamenti interessanti sulla trattativa per Sam Beukema. Il club partenopeo farà di tutto per ingaggiare il difensore olandese, ma il Bologna sembra avere le idee chiare.

Il Napoli sa quello che fa, ma per quanto mi riguarda una volta fatta l'offerta per Ndoye e Beukema non bisogna aggiungere nemmeno un euro. Lo dico al termine dell'incontro avvenuto col Bologna in cui è emersa una distanza non trascurabile tra le parti.

