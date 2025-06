Il Napoli ha preso il nuovo bomber | non ha mai segnato in Serie A

Il Napoli aggiunge un tocco di sorpresa al proprio mercato con l'acquisto di un nuovo attaccante, un talento che, sorprendentemente, non ha mai segnato in Serie A. Dopo le acquisizioni di De Bruyne e Marianucci, e in attesa di Noa-Lang, i partenopei continuano a sorprendere i tifosi con scelte audaci. Questo nuovo acquisto potrebbe rappresentare una vera rivelazione e un tassello fondamentale nella stagione azzurra. La domanda è: riuscirà a lasciare il segno nel massimo campionato?

Il Napoli ha chiuso l’arrivo di un nuovo attaccante: sorpresa per gli azzurri, fatta per un calciatore che non ha mai giocato nel massimo campionato Dopo de Bruyne e Marianucci, in attesa di Noa-Lang, il Napoli sta per chiudere un altro acquisto: un acquisto a sorpresa, un attaccante che non si prenderà di certo la prima pagina dei quotidiani. Gli azzurri sondano il terreno, guardano alle occasioni e hanno trovato un nome che potrebbe rappresentare una sorpresa nella rosa azzurra: non ha mai segnato i campi della Serie A, mai giocato nel massimo campionato (che sia italiano o estero), se non per 23 minuti appena, ma ora è finito nei radar del club campione d’Italia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Il Napoli ha preso il nuovo bomber: non ha mai segnato in Serie A

