Il Napoli accelera per Lorenzo Lucca previsto un incontro con l’Udinese per definire il trasferimento

Il Napoli sembra aver messo gli occhi su Lorenzo Lucca come nuovo protagonista del suo attacco, puntando a rafforzare la squadra per la prossima stagione. La trattativa si fa più concreta, con un incontro imminente tra i dirigenti azzurri e l’Udinese per definire i dettagli del trasferimento. L’affare potrebbe rappresentare una svolta importante nel calciomercato partenopeo, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e le speranze di un Napoli ancora più competitivo.

