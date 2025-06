Il Montevarchi perde anche il bomber Orlandi.

Il Montevarchi si riconferma protagonista di un'estate turbolenta nel calcio mercato, con il trasferimento di Andrea Orlandi all'Andria. Dopo le partenze di Priore e Ciofi, il club si trova a dover riorganizzare il reparto offensivo, ora affidato a un talento che, con 13 gol nella scorsa stagione, punta a lasciare il segno anche in categoria superiore. La sfida è aperta: il nuovo capitolo sta per iniziare.

Anche Andrea Orlandi (nella foto) saluta il Montevarchi. Dopo l’addio a Priore passato al Trestina e dello sgusciante Ciofi che ha accettato le lusinghe del Siena, nel reparto offensivo si registra ora il passaggio del miglior realizzatore della scorsa stagione all’Andria, compagine che non fa mistero di voler puntare a un campionato importante. 13 gol su 33 presenze, anche se molti realizzati dal dischetto, il 2002 di scuola Lazio si è fatto particolarmente apprezzare nelle ultime due stagioni e, in ragione di ciò, ecco la chiamata di una delle big della categoria che sta allestendo una rosa per provare il salto in serie C. 🔗 Leggi su Lanazione.it