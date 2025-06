Il Mondiale per club preoccupa la Coppa del Mondo 2026 | La soluzione ideale sarebbe giocare la mattina presto

Le preoccupazioni climatiche per il Mondiale per club e la Coppa del Mondo 2026 sono sempre più pressanti, tra match interrotti a causa di fulmini e caldo estremo. Il medico sportivo Bermon suggerisce che la soluzione migliore sarebbe disputare le partite la mattina presto, garantendo sicurezza e salute per atleti e tifosi. Una proposta che potrebbe cambiare radicalmente l’organizzazione dei grandi eventi calcistici, ma sarà accolta con favore dagli appassionati?

Le condizioni climatiche americane preoccupano per la Coppa del Mondo 2026. Al Mondiale per club stanno interrompendo diversi match a causa del pericolo che possono creare i fulmini o del caldo incessante. Il medico sportivo Bermon: «La salute degli atleti e dei tifosi è la priorità per il Mondiale? La soluzione ideale sarebbe giocare la mattina presto». Salisburgo-Pachuca, Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundows, Palmeiras-Al Ahly, Auckland City-Boca Juniors, Juventus-Manchester City, Benfica-Chelsea. A volte il caldo soffocante, a volte i violenti temporali, il tempo sicuramente non mette in ombra questa prima edizione di un torneo tanto diffamato dai tifosi e anche da alcuni giocatori, scrive So Foot. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Mondiale per club preoccupa la Coppa del Mondo 2026: «La soluzione ideale sarebbe giocare la mattina presto»

