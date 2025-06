Il Mondiale per club non piace? Per organizzare il prossimo ci sono già quattro paesi in lizza

Il Mondiale per club, nonostante le polemiche e i problemi, continua a catturare l’attenzione: con quattro paesi in lizza, tra cui Spagna, Marocco, Brasile e ora anche il Qatar, il torneo si conferma un evento imperdibile. La formula, apprezzata anche in tempi difficili, spinge le nazioni a muoversi per organizzare la prossima edizione, mantenendo viva la passione globale per il calcio. Resta da vedere quale paese trionferà nell’ospitare questa prestigiosa competizione.

Nonostante i problemi che stanno affliggendo il torneo americano, il format piace. E ora oltre a Spagna, Marocco e Brasile anche il Qatar si sarebbe mosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Mondiale per club non piace? Per organizzare il prossimo ci sono già quattro paesi in lizza

In questa notizia si parla di: piace - mondiale - club - organizzare

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Benfica e Chelsea si preparano a sfidarsi nel primo ottavo di finale del Mondiale per Club, un match che promette emozioni e sorprese.

Enzo Maresca punta il dito contro l’organizzazione del Mondiale per Club dopo la sospensione di Benfica-Chelsea per due ore: “Non è il posto giusto per disputare questa competizione”. Siete d’accordo? Vai su Facebook

Il Mondiale per club non piace? Per organizzare il prossimo ci sono già quattro paesi in lizza; Chelsea, Gittens e Joao Pedro acquisti mondiali: il doppio colpo Blues finanziato dal Mondiale per Club; Ti piace il Mondiale per Club? Evento bello o totalmente inutile? Sondaggio.

Ti piace il Mondiale per Club? Evento bello o totalmente inutile? Sondaggio - A chi piace il nuovo torneo estivo inventato dalla Fifa: una trentina di squadre dei 5 continenti negli States a contendersi un bel gruzzolo ... Da sport.virgilio.it

E quindi, come sta andando questo Mondiale per club? - Si è conclusa la fase a gironi del Mondiale per club, il nuovo torneo quadriennale della FIFA a cui partecipano 32 squadre da tutto il mondo, in corso negli Stati Uniti. Scrive ilpost.it