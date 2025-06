Il mistero dell’account in Farsi del Mossad che parla all’Iran

Un misterioso account Farsi, apparentemente legato al Mossad e attivo su X, ha catturato l’attenzione dopo il conflitto tra Israele e Iran. Con un’immagine simbolica e un linguaggio diretto, si presenta come “Portavoce ufficiale del Mossad in Farsi”, alimentando sospetti e speculazioni sulla sua autenticità e scopo. Ma quale verità si cela dietro questa presenza digitale intrigante? La risposta potrebbe rivelare molto sulle tensioni e le strategie di intelligence in quella regione complessa.

Un account che dichiara legami diretti nientemeno che con il Mossad e parla in farsi, la lingua più diffusa in Iran, è apparso su X pochi giorni dopo la fine della guerra tra Tel Aviv e Teheran. “Portavoce ufficiale del Mossad in Farsi”, si presenta così il profilo che usa come foto profilo il simbolo del servizio segreto estero di Tel Aviv e come immagine di copertina uno screen del celebre video che mostrerebbe gli operativi del Mossad in campo nella notte tra 12 e 13 giugno per avviare l’assalto alle batterie antiaeree e alle strutture militari iraniane. Il profilo sembra rivolgersi direttamente alla popolazione iraniana, e cosa più importante non considerare affatto la fine delle ostilità dirette tra Israele e Iran come la conclusione della guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il mistero dell’account in Farsi del Mossad che parla all’Iran

