Il misterioso salto temporale di evangelion che sorprende anche i fan più fedeli

l’espansione di neon genesis evangelion oltre il finale originale attraverso anima. una serie di light novel che offre uno sguardo su un possibile futuro. Neon Genesis Evangelion: ANIMA rappresenta più un spin-off che un sequel diretto alla serie originale. Ambientato tre anni dopo il Terzo Impatto, il racconto introduce numerose variazioni rispetto agli eventi noti. In questa narrazione, Shinji e l’Unità-01 non sono i protagonisti principali del Terzo Impatto, ma piuttosto sono Asuka e l’Unità-02 a ricoprire ruoli centrali. Nel frattempo, personaggi come Misato, Ritsuko e Kaji sono ancora vivi, contrariamente a quanto accaduto nella conclusione della serie classica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it