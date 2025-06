Il mio ragazzo ha cominciato a dirmi ‘smetti di truccarti perché ti pitturi la faccia?’ e a me sembra che sia cattivo sto esagerando? | il post virale

In un mondo in cui l’autostima femminile è spesso messa alla prova, il racconto di questa donna risuona come un campanello d’allarme. Un semplice gesto come truccarsi diventa un atto di sicurezza personale, ma quando il partner critica questa scelta, si crea un cortocircuito emotivo. È importante riconoscere i segnali di insicurezza e promuovere il rispetto reciproco, perché ogni donna merita di sentirsi bene con sé stessa, senza giudizi o pressioni.

Si trucca (poco) perché “ mettere un po’ di mascara è come una coperta di sicurezza ” ma da qualche tempo si sente insicura perché il suo fidanzato ha iniziato a dirle che la preferisce “struccata” e le fa domande tipo “come mai ti stai pitturando la faccia?”. Una donna ha raccontato a Mumsnet questa storia di insicurezza aggiungendo che i commenti del suo ragazzo le sembrano “cattivi”: “Metto solo correttore, mascara e definisco le sopracciglia. Se usciamo aggiungo eyeliner e blush. Non sono così abile ma ammiro che lo è. Dallo scorso Natale al mio fidanzato pare non andare bene che mi trucchi e ha sempre da ridire, della serie “smettila con il trucco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio ragazzo ha cominciato a dirmi ‘smetti di truccarti, perché ti pitturi la faccia?’ e a me sembra che sia cattivo, sto esagerando?”: il post virale

