Il mio funerale… Re Carlo il suo desiderio più grande | coinvolti William e Harry

Il futuro di Re Carlo III si prepara a essere segnato da un evento che potrebbe cambiare il corso della monarchia britannica: il suo funerale. Un momento di grande significato, che coinvolge anche William e Harry, e che si intreccia con un desiderio segreto del sovrano, legato a una data simbolica. Alla corte, l’attenzione è già rivolta al 14 novembre 2028, un giorno che potrebbe riscrivere la storia della royal family.

Alla corte britannica, gli occhi sono giĂ puntati su una data simbolica: il 14 novembre 2028. In quel giorno Re Carlo III festeggerĂ il suo ottantesimo compleanno, una ricorrenza che, come da tradizione, sarĂ celebrata due volte. La prima nella stagione estiva, durante il tradizionale Trooping the Colour, e la seconda nel giorno effettivo della nascita del sovrano. Tuttavia, a rendere speciale questo traguardo potrebbe non essere solo la sua portata storica, ma una svolta familiare che molti consideravano ormai irrealizzabile. Il re, oggi 76enne e alle prese con un tumore che ha reso piĂą fragili gli equilibri a corte, pare determinato a riallacciare i rapporti con il figlio minore, il principe Harry. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: carlo - funerale - desiderio - coinvolti

Carlo Acutis presto Santo: “Al suo funerale ha fatto il primo miracolo. Sin da bambino aveva visto la propria morte”. Le parole della mamma Antonia Salzano a “Verissimo” - Carlo Acutis, il giovane beatificato e prossimo santo, ha compiuto il primo miracolo durante il suo funerale.

Indagati per omicidio colposo i due agenti che hanno ucciso Michele Mastropietro durante il conflitto a fuoco seguito all’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie. Il sindacato Sap protesta: “Rischiano un processo per aver fatto il loro dovere”. Dure critiche anc Vai su Facebook

Il mio funerale.... Re Carlo fa piangere il mondo, cosa si è scoperto in queste ore.

Re Carlo, il piano segreto per i funerali: cosa ha previsto per Harry e Meghan - Come era accaduto per i funerali della regina Elisabetta II, anche per re Carlo il nome in codice ... Lo riporta iltempo.it

L’ultimo desiderio di re Carlo: «Harry e William uniti al mio funerale come con Diana». Il piano segreto per ricomporre la famiglia. Tutti i dettagli - Mettendo da parte ogni divergenza, Carlo sembra deciso a trasformare il proprio funerale in un’occasione di pace familiare, lasciando ai figli un’eredità non solo istituzionale, ma profondamente umana ... Da leggo.it