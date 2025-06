Il ministro Tajani dice che tra Russia e Ucraina non ci sarà un cessate il fuoco prima del 2026

Il ministro Tajani lancia un allarme sulla difficile prospettiva di pace tra Russia e Ucraina, prevedendo che il cessate il fuoco non arriverà prima del 2026. La complessità del conflitto e le resistenze di Putin complicano ulteriormente la strada verso una soluzione diplomatica, mentre la crisi in Gaza solleva nuove preoccupazioni internazionali. La situazione resta quindi delicata e in continua evoluzione: continueremo a seguire gli sviluppi più recenti.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che "non è ottimista" sulla possibilità che si arrivi a un cessate il fuoco in Ucraina quest'anno. Serviranno nuove sanzioni, ma Putin "fatica a fare marcia indietro", ha spiegato. Tajani ha anche criticato il governo israeliano, chiedendo di non "continuare la carneficina di civili" a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

