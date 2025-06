Il ministro degli esteri cinese Wang Yi in visita ufficiale in Europa

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha inaugurato il 30 giugno una visita ufficiale in Europa, un passo strategico volto a rafforzare un polo di stabilità in un mondo turbolento e in crescente tensione con gli Stati Uniti. Questa missione potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, aprendo scenari imprevedibili e stimolando riflessioni sul ruolo dell’Europa nel contesto globale. Leggi oltre.

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha cominciato il 30 giugno una visita ufficiale in Europa il cui obiettivo è creare un polo di "stabilità" di fronte agli Stati Uniti e a un mondo in subbuglio.

A Pechino, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato gli ambasciatori dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche Cina-UE. Durante il dialogo, Wang Yi ha sottolineato l'importa

A #Pechino, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato gli ambasciatori dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche #Cina-#UE. Durante il dialogo, Wang Yi ha sott

