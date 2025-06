Il Messico dice stop agli spettacoli con i delfini | approvata la Legge Mincho in nome di un delfino ferito

Il Messico fa un passo decisivo verso la protezione degli splendidi mammiferi marini approvando la legge Mincho, in onore di un delfino ferito che ha ispirato il cambiamento. Un importante traguardo per il benessere animale, che vieta gli spettacoli, le riproduzioni e le interazioni con i turisti. Questo gesto dimostra come il rispetto e la sensibilitĂ possono cambiare il corso delle pratiche umane. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa rivoluzione etica.

Il Messico vieta gli spettacoli con delfini e altri mammiferi marini: approvata la “Legge Mincho”, che porta il nome di un delfino rimasto ferito in un resort. Stop a show, riproduzione in cattivitĂ e interazioni con i turisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: messico - stop - spettacoli - delfini

22 giugno 1986 Stadio Azteca, Messico. Argentina-Inghilterra. I 5 minuti in cui Diego Armando Maradona scrisse la storia del calcio. "Parlo da appassionato di calcio e non da arbitro: è stato un privilegio essere li, fare parte di quel momento. La storia non si ca Vai su Facebook

Messico, stop agli spettacoli con delfini: svolta per il benessere animale; Mai piĂą spettacoli crudeli! Il Messico fa la storia e dice addio allo sfruttamento di delfini, balene e altri cetacei; Il Messico vieta gli spettacoli con delfini e balene.

Messico, vietati gli spettacoli con delfini e balene - Il 26 giugno, dopo il Senato, anche la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità un testo che modifica la legge generale sulla fauna selvatica vietando l’uso dei cetacei a scopi d’intrattenimento ... corriere.it scrive

Messico, vietati definitivamente gli spettacoli di delfini e balene - Dopo anni di mobilitazione da parte di attivisti e ambientalisti, il Messico ha approvato una legge che vieta definitivamente l’uso di delfini, balene e altri mammiferi marini negli spettacoli. Come scrive repubblica.it