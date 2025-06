Il Mattino | Osimhen da eroe a problema | il Napoli rischia il caso dell’estate

Un anno fa, Victor Osimhen era l’eroe indiscusso del Napoli, celebrato sotto il cielo di Maradona. Oggi, però, il suo nome riempie le pagine di preoccupazione: da patrimonio a problema economico e tecnico. Con un ingaggio da oltre 193mila euro a settimana e il rischio di una telenovela estiva, il club partenopeo si trova a dover gestire un dilemma delicato. La vicenda è destinata a infiammare l’estate azzurra.

