Il Matitone e i fuochi artificiali | uno spettacolo per 12mila persone

Il matitone e i fuochi artificiali hanno regalato un’emozione indimenticabile a oltre 12.000 spettatori, portando a chiudere la Festa del Lago e della Montagna con un tripudio di luci e colori. Questo tradizionale spettacolo, amatissimo dalla comunità, ha illuminato il cielo lecchese domenica sera, creando un’atmosfera magica e coinvolgente che resterà impressa nei ricordi di tutti. Un finale che ha unito tradizione, festa e meraviglia in un’unica, straordinaria serata.

Un tradizionale e amato spettacolo ha chiuso la Festa del Lago e della Montagna. Come da consuetudine, intorno alle 22.30 dell'ultima domenica di giugno i fuochi artificiali hanno iniziato a illuminare la città di Lecco e hanno proseguito per circa 30 minuti. Sul lungolago - parzialmente riaperto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: fuochi - artificiali - spettacolo - matitone

Il Matitone e i fuochi artificiali: uno spettacolo per 12mila persone.

Fuochi d’Artificio oggi a Roma: torna la Girandola di Castel Sant’Angelo 2025 - Anche quest’anno, come da tradizione, il 29 giugno 2025 il cielo di Roma si accenderà di luci e colori con la Girandola di Castel Sant’Angelo, lo ... Riporta funweek.it

I fuochi d'artificio innescano l'incendio: fiamme su un albero e su una Casa matta - Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, nessun ferito, ma danni in corso di valutazione ... Scrive laprovinciacr.it